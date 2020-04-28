新冠肺炎疫情造成砂石、鋼鐵、磁磚、電梯、空調等機電設備供應減少或無法進口，廠商斷料時有耳聞，衍生建照失效等後續問題，縣長楊文科接獲業者反應後決定，縣府109年核發的建造執照或雜項執照，無須經申請程序得自動延長竣工期限1年。

工務處長林鶴斯表示，建築法第53條規定，主管建築機關發給建造執照或雜項執照時，應依照建築期限基準規定，核定其建築期限；但竹縣自治條例規定，如因構造特殊、施工困難、工程鉅大或情形特殊，有增加日數必要者，得視實際需要酌予增加，新冠肺炎對產業衝擊算是特殊情形。

新竹縣自即日起自動延長建造執照或雜項執照期限1年，實施對象是109年度核發或於109年底前已申報開工仍為有效的執照。

工務處初步統計108年核發建照786件，雜項執照25件，今年到4月27日核發建照207件，雜項執照6件，增加建築期限後，可望紓解產業或民眾受疫情的影響衝擊。

(中時 )