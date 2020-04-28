受新冠肺炎疫情影響，原定今年夏天舉行的日本東京奧運會順延至明年舉行。不過，東京奧組委主席森喜朗表示，若奧運明年仍因疫情無法舉行，就只能取消。日本醫師會會長28日則警告，必須加快研發疫苗，否則奧運難以舉行。

《日刊體育》28日刊登森喜朗的專訪，面對全球感染率上升，加上專家估計研發疫苗仍需要一段不短的時間，令外界質疑東京奧運是否可能否再度延期。對此，森喜朗明言，在這情況下，只能取消奧運，但仍有信心奧運可如期於明年7月23日登場；他還暗示，東京奧運及帕奧的開幕及閉幕典禮將同時舉行，而非各自分開進行，以節省成本。

與此同時，日本醫師會會長橫倉義武認為，如果沒有研發有效的疫苗，就很難舉行奧運，希望加緊研發治療藥物及疫苗的速度；被問及醫師會的意見時，他指全球疫情將是關鍵：「若只有日本的情況好轉，外國疫情仍持續擴大，也很難舉行奧運。」

(中時 )