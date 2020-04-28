台南市新化區傳施工意外，2名工人墜樓，其中1人現場無呼吸心跳，另1人處骨折，已送醫搶救。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市新化區傳施工意外，工人從3樓鐵皮屋頂墜落。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市新化區28日下午傳出施工意外，2名工人於知義里知母義某民宅施工時，不慎自3樓墜落，其中1名男子現場無呼吸心跳（OHCA），送衛生福利部台南醫院新化分院搶救；另1名左腳骨折工人則送成大醫院急救，確切意外發生原因還有待調查。

消防局表示，下午15時30分獲報新化傳出施工意外，現場為3樓鐵皮施工倒塌導致工人墜落，一名約60歲工人現場無呼吸心跳，送台南醫院新化分院搶救；另一名36歲男子左手臂2處開放性骨折、左腳底開放性骨折、額頭1公分撕裂傷，意識清楚，現送往成大救治中。

(中時 )