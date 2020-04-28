台南住宅施工意外 2工人墜樓1命危 16:332020/04/28 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市新化區傳施工意外，2名工人墜樓，其中1人現場無呼吸心跳，另1人處骨折，已送醫搶救。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市新化區傳施工意外，2名工人墜樓，其中1人現場無呼吸心跳，另1人處骨折，已送醫搶救。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） 台南市新化區傳施工意外，工人從3樓鐵皮屋頂墜落。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真） 台南市新化區28日下午傳出施工意外，2名工人於知義里知母義某民宅施工時，不慎自3樓墜落，其中1名男子現場無呼吸心跳（OHCA），送衛生福利部台南醫院新化分院搶救；另1名左腳骨折工人則送成大醫院急救，確切意外發生原因還有待調查。 消防局表示，下午15時30分獲報新化傳出施工意外，現場為3樓鐵皮施工倒塌導致工人墜落，一名約60歲工人現場無呼吸心跳，送台南醫院新化分院搶救；另一名36歲男子左手臂2處開放性骨折、左腳底開放性骨折、額頭1公分撕裂傷，意識清楚，現送往成大救治中。 (中時 ) #工人 #施工 #意外 #新化 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南透天厝傳火警 80隻賽鴿命保住小命 10:012020/04/26 社會 火災4天前安檢已施工 議員爆料轟北市府非得鬧人命 16:432020/04/27 社會 國中會考將屆 北港國中旁工程噪音擾人 20:202020/04/27 生活 錢櫃火災4天前有施工 議員爆北市府說謊 22:282020/04/27 社會 錢櫃林森店祝融 富邦、新光產險承保 04:102020/04/28 投資理財 明年4月完成 三鶯線施工 一併改善排水系統 01:182020/04/28 台北基宜花 鐵條穿肚屁股出 工人撿回一命 04:102020/04/28 地方新聞 社論／錢櫃版大亨小傳 04:102020/04/28 時論廣場 【魂斷錢櫃1】練台生就是要營業！ 揭林森店大火5死內幕 07:182020/04/28 社會 【魂斷錢櫃2】撈錢優先施工偷跑 怕客跑單逃生門鎖死 07:182020/04/28 社會 社會熱門新聞 極品人妻玩車震 人夫司機兼把風 - 社會 他抓到眼鏡蛇泡酒醰 一個月後開封…完蛋了 - 社會 老爸突傳「蝴蝶高清無碼」外流影片 網笑：野戰版 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 高雄桶屍2嫌認罪 盤讓卡拉OK口角勒死婦人埋屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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