第17季SBL超級籃球聯賽有可能在今天畫下句點嗎？若依照過往歷史軌跡來看，台啤在總冠軍系列賽第六戰的封王機率是百分百，因此對台啤而言可說是利多消息。

台啤在過去的16季SBL共有7次闖進總決賽，分別在2007、2008、2011與2016年4度奪冠，而在2006年與2009年在決勝第7戰分別輸給了裕隆和達欣，2019年更是遭到富邦勇士直落四橫掃出局的命運。

台啤在4度封王的過程中有3次4比2擊敗了，2011年4比1輕取達欣，因此台啤在第六戰的封王機率是百分百，前兩次MVP得主是「野獸」林志傑，第三次封王MVP是楊敬敏，最近一次封王MVP則是洋將歐布萊恩。

本季台啤奪得上下半季冠軍，以逸待勞等待璞園和裕隆的淘汰賽勝方，裕隆在淘汰賽直落三橫掃璞園，並且在總冠軍賽首戰就擊敗握有1勝優勢的台啤，將系列賽扳平，第二戰又驚險擊退台啤，取得2比1領先優勢。

喪失領先局面的台啤，終於在第三戰找到勝利方程式，不僅追平，而且還在第五戰結束後取得聽牌優勢，今晚第六戰台啤必須把握住絕佳機會，否則一旦被裕隆逼至決勝第七戰的話，台啤過去在季後賽4次第七戰殊死戰都以敗仗收場，總冠軍賽二度飲恨，對於台啤而言到時候將面臨龐大壓力。

(中時 )