香港食物及衛生局長陳肇始今日表示，大陸及澳門來港人士需強制檢疫14日政策有效期將延長一個月，原訂5月7日延至6月7日。

陳肇始稱，跨境學生就學及跨境工作者、中港貨車司機，以及一些符合香港經濟發展利益的專業服務等人士，可豁免強制檢疫14日。另外，《預防及控制疾病(披露資料)規例》已修訂有效期從5月7日到8月31日，因此未來幾個月內，香港仍然會處於公共衛生緊急狀態。

陳肇始強調，大陸疫情大致趨緩，衞生署每日也都關注相關狀況，有關規定仍要看疫情來做配套調整，並會持續控制跨境的疫情輸入，以及數入疫情引發的第二波感染。

陳肇始指出，在粵港澳聯防聯控的基礎上，延長大陸來港人士強制接受檢疫的規定多一個月，這將可有更多時間讓各方探討安排。如果未來符合若干條件，也會取消大陸或澳門到港的檢疫令，政府有關部門正在商討，詳情會在日後公告。

(中時 )