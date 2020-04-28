台股開高後偏震盪但收漲48點，加上外資偏匯入，及出口商月底拋匯需求進場，激勵新台幣再升破30元大關，但尾盤又見豬羊變色，收在單日最低的30.036元兌1美元，貶值1.1分，台北外匯經紀公司成交量10.72億美元。

外匯交易員指出，美股雖大漲，但並未帶動亞股全面跟著衝，台股開紅後轉黑拉尾盤才收紅，外資雖小幅賣超，但在匯市偏匯入，應是先前擴大買超的交割款，尤其時值月底出口商作帳拋匯需求出籠，多方力道齊推新台幣又來到2字頭。但受到韓元轉貶連動，且進口商順勢買匯撿便宜，加上央行尾盤出手調節後，直接由升轉貶。

外匯交易員認為，雖然台灣肺炎疫情看來漸入佳境，甚至最快可能6月全面受控，但全球疫情卻還是未見明顯起色，金融市場仍延續相對震盪，外資在操作上仍是有放有收，但月底出口商拋匯出籠效應，預料短線新台幣還是有機會短暫站上2字頭。

(工商 )