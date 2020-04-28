新冠肺炎疫情不只炒熱宅經濟，也掀起「宅學習」熱潮！信託公會秘書長呂蕙容28日表示，信託公會在2020年5月推出「線上專家講座」，在徵詢講師同意的前提下，將講座現場演講簡報與錄音實況製作成影音檔，置於公會網站線上影音專區，讓從業人員能隨時觀看、隨時吸收專家寶貴觀點。

呂蕙容表示，此波放在線上影音專區的講座內容，涵蓋四大主題14支影片，均是近年信託公會相當重視的主題：包括去年(2019年)七月間舉辦的高齡者身心障礙者財產信託評鑑活動，邀請四家績優業者分享業務推展經驗。

在家族信託議題方面，請來信託公會法律學者分享我國辦理家族信託模式建議與架構分析；在洗錢防制與打擊資恐議題方面，邀法務部專家分享實務案例；以及在金融帳戶資訊電子申報方面，請財政部指派講師分享申報作業，講師與學員互動熱絡，成效良好。未來信託公會將持續充實線上影音專區內容，提供信託業從業人員沒有時間空間限制的便利學習環境。

信託公會理事長雷仲達指出，「學無止盡」是每位金融從業人員在職涯中常有的深刻體會，公會一向積極舉辦各項相關說明會與研討會，除配合主管機關推動各項新金融制度外，也會針對各項信託專題舉辦研討；洽邀的講師均是學識經歷俱足的專家學者與專業人士，為信託法制與信託業發展均帶來精闢見解；不過能實地到場參加講座的學員人數畢竟有限，為讓更多從業人員有機會接觸專家演講精華，信託公會著手規劃信託業影音學習專區，是利用線上學習風潮，將多場信託業專家精彩講座內容彙集推出，提供從業人員方便且隨時可用的充電平台。

雷仲達表示，今年疫情給世界帶來動盪，但也帶來新的發展和契機，在宅學習就是其中之一。信託公會除持續舉辦既有依法令規定執行時數認可的實體專業課程外，也會拓展多元課程內容與學習管道，提升從業人員素質與服務水準。

(工商 )