台北市五分埔商圈前年發生3000萬元現金搶案，劫匪王璟澄、劉姓男子2人趁運鈔女子買消夜的機會，持刀搶車得逞，再由同夥林東賢接應。檢方依加重強盜罪起訴王、林2人，台北地院28日分別判刑7年4月、7年10月，可上訴，劉男仍在逃亡中。

檢警調查，從事國際黃金買賣的涂姓業者，去年10月29日委託UBER鄧姓女司機，到長安西路、南京東路2處地點收款3000萬元，鄧女找來王姓女密友陪同。在舞廳擔任泊車小弟的王璟澄與劉男事先接獲通知，自長安西路起尾隨2女運鈔的轎車，伺機行搶。

2女運鈔途中因肚子餓，將車停在中坡北路，鄧女獨自下車買消夜。王、劉2嫌見狀，持刀衝上車威嚇，嚇得王女趕緊下車，2嫌劫車得逞後，把車開至忠孝東路五段附近棄置，再搭上林男的接應轎車離去。

警方獲報後，循線追捕王璟澄、林東賢到案，羈押至今，但同夥劉男已潛逃出境，目前通緝中。檢警發現，事發後林男曾在臉書抱怨「該給的沒給」，進一步偵訊突破林男心房，獲悉新加坡舞廳大股東、四海幫大哥郝廣民是幕後主使，今年3月30日將郝拘提到案，台北地檢署複訊後聲押禁見獲准，另案偵辦中。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)