根據白宮官員與州政府公共衛生部門經常引用的華盛頓大學預測模型，截至8月初，美國因感染新冠狀病毒而死亡的人數可能超過7萬4,000人。

華盛頓大學的健康數據評估中心（Institute for Health Metrics and Evaluation,IHME）所做的預測模型，在周一晚間將截至8月4日以前，美國新冠肺炎死亡人數預測由一周前預估的近6萬7,000人上修至7萬4073人。兩周前該預測為6萬人。最新數據仍低於一個月前所預測的，美國約9萬人將死於新冠肺炎。

IHME主任Christopher Murray表示，如果各州過早重啟經濟，死亡人數就攀升。目前美國已有數州放寬對商業活動的限制，並準備進一步鬆綁封鎖令。

根據路透社的統計，美國的新冠肺炎確診病例已經超過99萬3,000人，居全球之冠，而確診死亡人數超過5萬6,000人。全球感染病例已經超過300萬人，因此病故者超過21萬人。

(時報資訊)