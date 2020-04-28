工業電腦大廠研華（2395）將企業社會責任（CSR）與智聯網（AIoT）領域的核心能力結合，育成扶持新創團隊與培養學生的創新與開發能力、鼓勵員工以業師身分參與，榮獲2020第16屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎「電子科技業組」楷模獎。

研華綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華向來以利他為經營基礎，近年以環境、社會和企業管治（ESG）原則檢視自身永續經營，並希望能將企業在物聯網的核心能力分享給社會，以創造最大價值、弭平產學落差、培育物聯網前瞻人才，進而帶動台灣產業轉型。

研華表示，近年推動的產學合作專案，包括IoT Accelerator物聯網創新創業加速育成平台、AIoT InnoWorks開發者計畫、Elite100 Internship實習計畫、物聯網智慧系統研究中心、EACC-Case Study等。

研華表示，去年共14組國內外新創團隊參與物聯網創新創業加速育成平台，並協助其中1組團隊取得100萬元外部投資。去年也首度於6國舉辦AIoT InnoWorks開發者計畫競賽，Elite100 Internship實習計畫則有超過15所大專院校參與。

研華也攜手交大合建產學合作平台，去年4個合作專案中有1項進入商品化，並贊助6個物聯網產學菁英博士，培養學用合一的物聯網人才。EACC-Case Study去年贊助23位教授撰寫企業個案分析，其中6篇短個案、6篇專題文章刊登於哈佛商業評論繁體中文版。

研華2014年曾以ABLE Club（Advantech Beautiful LifE）美滿人生俱樂部的員工福利平台，榮獲遠見雜誌2014年企業社會責任職場健康組楷模獎，並在2018年榮獲第14屆《遠見雜誌》CSR企業社會責任獎「電子與科技製造業組」楷模獎。

陳清熙表示，研華未來將持續透過企業本體及研華文教基金會2大平台，帶動各面向利益關係人，落實「發揚物聯網平台價值，深耕人才培育；聯結全球夥伴共創，成就智能地球」的永續宣言。

(時報資訊)