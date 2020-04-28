聯發科(2454)今(28)日舉辦法人說明會，第一季營收超越財測，單季每股獲利3.64元，單季毛利率43.1%，寫下近19個季度新高。

聯發科第一季營收為608.63億元，季減少5.9%，年增加15.4%，第一季營收較前季減少主要因消費性電子季節性需求下降，第一季營收較去年同期增加，主要因智慧型手機產品市佔率增加。

聯發科第一季營業毛利為262.37億元，季減少4.6%，年增加22.2%，毛利率為43.1%，較前季增加0.6個百分點，較去年同期增加2.4個百分點，創下自2015年第二季以來近19個季度的新高，本季毛利率較去年第四季和去年同期增加，主要因有利的產品組合。

聯發科第一季單季淨利58.04億元，季減少9.1%，年增加69.9%，第一季淨利率為9.5%，低於去年第四季的9.9%，高於去年同期的6.5%，每股盈餘為3.64元。

(時報資訊)