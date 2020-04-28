根據國際紡織生產商聯合會的調查，在第一季底到第二季間，全球紡織行業訂單下降了約31%。包括越南、中國和台灣的紡織業都將受衝擊。國內紡織業者也不諱言表示，受到服裝零售商砍掉舊訂單並取消新訂單影響，第二季的營收絕對不會好，尤其是出口營收占比高，且以戶外和流行服飾為主的廠商。業者也大膽預言，第二季的4月和5月國內紡織業的營收可能出現「跳水式」下滑。

據傳聞，越南最大紡織公司Vinatex，該公司CEO Le Tien Truong接受媒體採訪時表示，如果訂單受損的情況持續到五月，屆時會有30%-50%的崗位消失。對於越南的紡織行業而言，今年因為疫情已經遭遇了兩次危機。首先是二月開始中國布料廠停擺，到了三月中國開始復工後，歐美地區的疫情又使得需求出現了暴跌。

台灣上市紡織業者表示，有聽聞亞洲國家的紡織業協會發布聯合聲明，要求服裝品牌補償因取消訂單造成的損失。但台灣目前沒有這樣的打算，因為客戶經營關係是長久的，不會為了短期利益去破壞長期關係。更何況品牌廠也是此次疫情的受害者。

台灣紡織業者表示，目前受到訂單減少，不管是在台灣或大陸甚至是越南的工廠都已經採取彈性上班，「有訂單才來，沒訂單就排休，訂單的情況每天都在變。」

隨著越來越多美國消費者被要求待在家裡，服裝零售商正在盡力砍掉舊訂單並取消新訂單。美國服裝業巨頭GAP近日表示，由於新冠肺炎疫情期間其門店被迫關閉，自2月份以來其已損失達70億元人民幣，預計本週現金流只剩下50億元人民幣，不足以支撐運營。

業者表示，能避開這波疫情衝擊的紡織業者，恐僅有以內銷為主和窗簾布及工業用布品及制服生產廠。整體而言，紡織業第二季恐怕是全年最差的一季。

(時報資訊)