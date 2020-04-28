羅志祥（小豬）與周揚青9年情斷，隨著女方一封公開分手信，令羅志祥渣男真面目全曝光，連旗下女藝人愷樂（蝴蝶姐姐）也捲入風波，公開向周揚青道歉的舉動，被外界解讀為默認與羅志祥不正當男女關係！「豬揚色變」不僅引爆兩岸網友關注，連趙少康主持政論節目也罕見談論演藝圈事件，政治名嘴沈富雄不改大砲性格，公開在節目表示：「我告訴你，這個小豬就是人渣！」

沈富雄不僅轟小豬就是人渣，還打臉精神科醫師鄧惠文說法，他說鄧惠文醫生叫父母親不要讓小孩看這個，要不然會把小孩養成恐怖情人，讓他不以為然地吐槽：「這什麼恐怖情人，我要趁這個機會覺得父母親要讓自家的寶貝女兒多看，然後這是一個量尺，有一個斤兩，惦惦自己的分量，看看她說要反撲、要有自尊，沒有多少女孩子有這個本事啦！妳要趁這個機會用量尺去量量妳目前的情人到底這個人渣的成分有幾兩。」

「如果他（羅志祥）找到好的精神科醫師啊也許有救？這個我才不相信呢！」沈富雄說完也當場問起現場女性來賓相信嗎？結果沒一人相信。沈富雄認為不只是周揚青，很多女性忍了9年都會爆發，但如果情人是小豬，可能大部分人就忍了，所以他肯定周揚青做法。

另外，沈富雄還提到事件另一女主角愷樂，並用「天下苦情何其多」來形容愷樂，稱愷樂認清自己身分、佔據自己角落，享受自己應有幸福，想不到周揚青這樣一搞讓愷樂只好出來道歉。

最後沈富雄也為「豬揚色變」做了一個犀利總結，「所以這個總講起來，這3個角，最可惡的就是小豬嘛！你就是利用你的名氣、利用你的身分，能夠欺負多少女人就欺負多少女人。」

沈富雄的這番見解果然獲得大陸網友一致贊同，紛紛在影片下方留言，「建議老沈別參加什麼政論節目了，多參加情感節目多好」、「沈老頭，你他X不扯政治的時候，是一個人生大師啊」、「不談政治，老沈腦子居然如此清晰」、「不雙標的世界是多麼美好，一起罵渣男」、「兩岸女性因一個渣男在情感的意識形態上提前達成統一共識」。

(中時電子報)