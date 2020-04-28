灰色地帶：美國用俄羅斯的招數把應對疫情失策全都推到中國大陸頭上

隨著大陸主要官媒對美國國務卿蓬佩奧展開史無前例的激烈批評後，大陸外交部發言人華春瑩也直接點名，呼籲蓬佩奧停止政治把戲，省點精力去拯救生命。可以預料短期內大陸官方媒體將依循《人民日報》的抨擊語調，持續對蓬佩奧施加嚴厲的言辭攻擊，在大陸外交部發言人當中，則以有「戰狼」之稱、曾以極端言辭在推特上攻擊蓬佩奧的趙立堅的發言最受外界期待。

中國外交部發言人華春瑩27日晚間再度於推特發文攻擊蓬佩奧，她在推文中說，「蓬佩奧接受福克斯採訪時再次指責中國隱瞞有關新冠病毒（疫情情況）。但究竟是誰在散佈虛假資訊呢？難道共和黨參議院全國委員會的被公開的備忘錄和《灰色地帶》（的報導）還不夠清楚嗎？停止政治把戲，還是省點精力去拯救生命吧！」

#Pompeo on FOX again accusing China of #COVID19 cover-up. But who is spreading disinformation? Isn't it clear enough as disclosed by #NRSC Memo and #Grayzone? Stop playing the political game. Better save energy on saving lives. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 27, 2020

《環球時報》引述網友回應華春瑩的推文稱，「可恥的美國政客正在玩一個愚蠢的把戲，全世界都知道。」網友並附圖顯示，美國正越過「積極隔離措施」和「工人帶薪休假」的臺階，徑直將腳邁向「指責中國」的台階。

日前華春瑩也在推特上發文引述美國《政治界》(Politico)網站的報導，指共和黨參議院全國委員會（NRSC）向各競選機構發送一份長達57頁的備忘錄，建議共和黨候選人通過積極「攻擊中國」來應對新冠疫情對共和黨選情造成的危機。

共和黨備忘錄提供了3條主要攻擊路線建議：中國掩蓋真相導致病毒流行，民主黨人對中國很軟弱，共和黨人將推動制裁中國。華春瑩就此發推諷刺稱，「真是個好劇本。快看！」並附上了「政治界」網站的報導連結和截圖。

華春瑩所指的《灰色地帶》文章則是指該獨立新聞網站25日報導美國執政的共和黨運用與俄羅斯影響美國大選相同的手法，以妖魔化中國的方式來應對新冠疫情造成的執政危機，並以此用作年底大選的主要策略。

該報導指出，《華盛頓郵報》一篇有關「新冠病毒來自武漢病毒實驗室」的文章漏洞百出，選擇性地引用偏頗的內容，並在毫無證據的狀況下以含沙射影手段進行栽贓。

(中時電子報)