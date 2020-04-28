搶救大潭藻礁行動聯盟28日前往桃園市政府抗議，要求市府勒令停工。（賴佑維攝）

中油公司第三天然氣接收站工程工作船3月28日因風浪過大擱淺在大潭藻礁，4月7日拖離後，發現藻礁受損0.58公頃。搶救大潭藻礁行動聯盟28日前往桃園市政府抗議，要求市府勒令停工。

桃園市海岸管理工程處處長林立昌說，藻礁受損的部分，因適用「環境影響評估法」，需由環保署進行認定。至於柴山多杯孔珊瑚，目前的證據並無顯示有受到損害，不過為求慎重起見，海洋保育署將在近日前往現場確認。若確定有受到損害，也會依照野生動物保育法，將行為人送辦。

另外海管處已著手展開大潭藻礁環境調查作業，調查報告完成後，將依據文資法及野生動物保育法等相關法律，將大潭藻礁區提列適當保護等級保護。

聯盟召集人潘忠政指出，桃園市長鄭文燦曾在臉書針對藻礁發文，指「將負起全程監督的責任，未來開發過程中造成藻礁生態破壞的重大事件，將會要求立即停工改善」。潘忠政說，大潭藻礁受到工作船擱淺破壞，刮除深度高達50公分，需要500年以上才能恢復，也造成一級保育類「柴山多杯孔珊瑚」死的死、傷的傷，卻不見市府有積極作為。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，桃園市政府曾在2018年10月8日發出新聞稿，稱「開發過程有嚴重影響藻礁生態之虞，將立即命其停工改善因應。」要求市府履行承諾，她也強調，大潭海象不佳，沒有颱風的狀況，就造成工作船纜線斷纜，根本不適合興建天然氣接收站。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政則說，4月9日現勘時，許多媒體都有拍到受損的柴山多杯孔珊瑚，質疑市府何時才要送辦？他強調，中油不斷施工，市府一再迴避，連要中油停工接受調查都不願意。

(中時 )