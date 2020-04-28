慶祝0確診，台南趣淘漫旅限時3天加人不加價。（趣淘漫旅提供／劉秀芬台南傳真）

慶祝0確診，台南趣淘漫旅限時3天加人不加價。（趣淘漫旅提供／劉秀芬台南傳真）

台灣今日新冠肺炎疫情再傳出0確診好消息，台南趣淘漫旅飯店4／29起至5／1限時3天推出加人不加價活動同慶，凡以電話預訂飯店官網任一住房專案，皆可享「加人不加價」優惠。

此外，飯店特別規畫「英雄假期專案」，感謝全力配合防疫的全民英雄，專案包含數個套餐內容，民眾可依喜好自由選擇，期間加碼贈送水庫園區小旅行、環湖半日遊等戶外行程，占地上千坪的戶外園區空間讓房客安心維持安全社交距離。

「英雄假期專案」分ABC套餐，依選擇套餐不同，再贈送設計感十足的專案專屬運動水壺、運動毛巾、英雄潮流帽、電繡勳章、手提袋等周邊大禮包。

凡入住英雄專案再贈水庫園區小旅行或環湖半日遊，由專人導覽曾文水庫群山環抱的豐富生態樣貌，或搭乘遊艇拜訪原始生態的可愛山豬島，駛至飛鷹峽谷近距離欣賞老鷹盤旋的英姿，體驗全台唯一合法的水庫釣魚平台。

台南趣淘漫旅英雄假期專案，帶遊客乘遊艇遊水庫，到水庫園區小旅行。（趣淘漫旅提供／劉秀芬台南傳真）

台南趣淘漫旅飯店位於曾文水庫園區，飯店設有全台第一座連續確保系統高空繩索場，可體驗自由落體、滑索、攀岩等活動，還有密室脫逃、鐳射戰場等設施，豐富又刺激的內容使台南趣淘漫旅有「冒險飯店」、「尖叫飯店」的稱號。

目前正值楠西梅嶺螢火蟲季開跑期間，想到戶外走走踏青的遊客，不妨規畫3天2夜入住楠西祕境唯一星級度假飯店，享受可悠閒、可刺激的多樣假期。

台南趣淘漫旅英雄假期專案，帶遊客乘遊艇遊水庫，到水庫園區小旅行。（趣淘漫旅提供／劉秀芬台南傳真）

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