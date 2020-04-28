新冠肺炎（COVID-19）疫情影響全世界，許多影展活動接連受影響，YouTube宣布舉辦「We Are One： A Global Film Festival」線上影展，將於5月29日至6月7日舉行，為期10天，將免費提供全球的影迷觀賞，屆時不會有任何廣告，觀眾可在觀看期間，直接向世界衛生組織（WHO）的「COVID-19團結救助基金」捐款。

該影展主辦單位翠貝卡企業公司（Tribeca Enterprises）與YouTube於27日發表聲明說，自5月29日起，為期10天的「We Are One： A Global Film Festival」將與20家頂尖影展合作，放映柏林、坎城、威尼斯、日舞、多倫多與翠貝卡等影展策劃內容。

《路透社》報導，這次影展將播放影片、紀錄片、音樂、喜劇與訪談，節目內容細節尚未公布，不過不太可能有一般在影展首映的熱門新片。根據《Deadline》報導則指出，新聞稿中強調「新、舊影片皆有」，不過考量商業效益及版權問題，預期劇情片應該是曝光過的影片，而坎城影展只有提供一些經典電影的片源。

不過，即便合作推出「We Are One： A Global Film Festival」，並不代表會取代原本的實體影展。坎城影展日前宣布2度延期後，仍正在評估舉辦與否，主辦單位也曾表示「不可能以線上影展取代」；接下來的夏季於義大利的威尼斯影展，目前則照常舉辦；秋天的加拿大多倫多影展也準備將部分單元以線上方式進行。

(中時 )