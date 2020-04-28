新冠肺炎疫情衝擊國人生活及工作，無薪假人數突破1.8萬人，凱基銀行善盡企業社會責任，積極配合金管會政策推動金融紓困措施。包含幫助有資金周轉需求的貸款客戶辦理本金或利息展延3至6個月，並針對不同族群需求推出「佛心速還金」及「助你一臂」兩大抗疫專案，民眾可透過手機或網路數位申請，手續簡便，最快3天內核貸取得資金，兩個月來已受理逾200戶申請，需求額度絕大多數在10萬元以內，核准率超過7成，顯見現階段許多民眾正為資金周轉所苦。凱基銀行6月底前將持續推動兩大紓困專案，實踐普惠金融。 凱基銀行今年2月底領先國內民營銀行同業，推出小額紓困貸款「佛心速還金」，針對持無薪假、家庭照護假、或自主隔離者等證明的民眾，6月底前提供免開辦費、免綁約，3個月1.5％優惠利率的紓困貸款，最高額度5萬元。申貸客戶可隨借隨還，待疫情緩和，工作及薪水恢復穩定，隨時提前還款，無須多支付利息。 同時，美容服務業、餐飲小吃店等擁有專業技職證照的自營商或小商家，或參與募資平台群募之提案人，可於今年12月月底前，向凱基銀行申請「助你一臂」小額貸款專案，前180天利率1.5％，免收帳戶管理費，隨借隨還，讓小店頭家能擁有一個循環使用的資金額度。另外，針對資源缺乏的低收入戶，凱基銀行加碼提供前6個月0利率優惠，期盼能幫助弱勢家庭，安然渡過非常時期。

凱基銀行提醒有需求的民眾，為儘速取得資金，建議可以多使用便捷安全的手機或網路申辦服務。若要申請「佛心速還金」，可先準備好因疫情影響導致無法上班等相關證明。若要申請「助你一臂」，預先準備由勞動力發展署主辦的技能檢定證書或證照，或低收入戶卡、或縣(市)政府、鄉(鎮)公所核發之有效期限內證明文件，先預備上述證明在手，可大大加速線上申辦及徵審的速度。

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