為協助因新冠肺炎疫情影響收入之打工族及自營工作者，新北市與勞動部合作自4月13日推出「安心即時上工計畫」，中央4月27日正式放寬申請條件，從原「半年內有2個月以上勞保就保投保紀錄」、「投保級距於2萬3800元以下」，放寬為「登記日前1年有勞保或就保紀錄者皆適用」。

勞工局表示，將擴大通知原未符合資格者重新登記，放寬首日新北市計288人申請登記，協助268人派工，符合率高達9成3。總計新北將釋出1530職缺，明天是第5波派工，預計累計派工人數將達874人。

就業服務處處長林澤州進一步表示，市府推動的「好來上工」功成身退，348位符合資格、已推動291人上工，剩下還有57名未上工者，經審查後發現符合中央「安心即時上工」放寬後資格，就服處會持續協助媒合取得「安心」工作機會。

申請本計畫民眾只要在就業服務站上進行身分認定，符合資格者即可取得公部門時薪工作機會，包括協助防疫、行政庶務等，免去面試等程序。每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高80小時，每月最多核給工作津貼12640元，每人最長補助6個月。可向新北各地就業服務站提出申請，相關詳情可洽詢三重、板橋、中和、新莊、汐止、淡水、新店就業服務站，或電洽就業服務專線0800-091-580（您就業．我幫您）。另資格不符之求職者，就業服務站亦提供求職登記、就業媒合、就業輔導，並運用相關就促工具協助就業。

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