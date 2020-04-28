香港入境人士新冠肺炎檢疫措施將延1個月 23:312020/04/28 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據央視報導，香港食物及衛生局局長陳肇始於28日舉行的記者會上表示，自11日以來，香港新冠肺炎單日新增確診案例始終維持個位數，其中出現5天零確診，鑒於目前的防控狀況，香港決定針對入境人士為期14天的強制檢疫措施，將暫定延長執行1個月，由5月7日延至6月7日。不過，香港對檢疫條例作出修訂，豁免了以下人士的強制檢疫措施，包括接受幼稚園、中小學教育的抵港人士，跨境學生及相關服務提供者，以及從事對香港經濟發展有貢獻的生產行業人士。 (旺報 ) #香港 #檢疫 #措施 #1個月 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 美專家：美疫情1月早流行 實際死亡數恐超過當前 07:002020/04/24 國際 陸媒：藉疫情汙名化大陸於法不容 10:232020/04/24 兩岸 陸疾控中心主任高福：新冠疫苗九月或有望緊急使用 10:252020/04/24 兩岸 台人體質適應強？醫曝磐石艦2狀況比率超高 10:372020/04/24 生活 陸媒：都2020年了 英國人讓大陸賠款？ 10:442020/04/24 兩岸 火星探測！陸首次任務命名為天問一號 11:262020/04/24 軍事 中國疾控中心主任：新冠疫苗九月可望緊急使用 11:372020/04/24 兩岸 川普開驚世新冠藥方 注射消毒劑吧 13:492020/04/24 國際 新冠肺炎國內累計428人確診 264人解除隔離 14:132020/04/24 生活 衝研發！助業界快速取得檢體 國衛院建技術平台 15:552020/04/24 政治 兩岸熱門新聞 金正恩本尊發聲 回應川普推文支持其競選連任 - 時政 金正恩妹：美捏造死訊發布UFO影片 有共同陰謀 - 時政 金正恩推特熱議死訊 網友與金氏兄妹互動百無禁忌 - 時政 陸為金正恩派醫療隊赴北韓？耿爽回應故佈疑陣 - 兩岸 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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