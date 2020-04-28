據央視報導，香港食物及衛生局局長陳肇始於28日舉行的記者會上表示，自11日以來，香港新冠肺炎單日新增確診案例始終維持個位數，其中出現5天零確診，鑒於目前的防控狀況，香港決定針對入境人士為期14天的強制檢疫措施，將暫定延長執行1個月，由5月7日延至6月7日。不過，香港對檢疫條例作出修訂，豁免了以下人士的強制檢疫措施，包括接受幼稚園、中小學教育的抵港人士，跨境學生及相關服務提供者，以及從事對香港經濟發展有貢獻的生產行業人士。

(旺報 )