衛福部苗栗醫院附設北苗市場日照中心與貝思特幼兒園，推動「老幼美感共學」系列活動，讓長輩與幼童們攜手完成壁畫，展現朝氣活力。（何冠嫻攝）

衛福部苗栗醫院附設北苗市場日照中心長輩們與幼童完成外牆壁畫，體驗創作樂趣，為日照中心與市場增添朝氣與活力。（何冠嫻攝）

衛福部苗栗醫院附設北苗市場日照中心與貝思特幼兒園，推動「老幼美感共學」系列活動，讓日照中心長輩與幼兒園孩童一起參與壁畫彩繪，28日完成日照中心外牆壁畫，以大樹為基底象徵老幼共學的互相學習與傳承的精神，展現市場多元風貌。

「We are family～老幼美感共學」活動，由新銳畫家余冠穎(Tom Yu)帶領幼兒和長輩潑灑畫布，引發大人、小孩驚艷，在創作過程中玩得不亦樂乎。28日展現成果，衛生福利部苗栗醫院院長李明輝和苗栗市長邱鎮軍，與長輩、幼兒們共同完成北苗市場日照中心外牆壁畫。

李明輝表示，壁畫以大樹為基底，包容著小樹苗象徵生生不息、活力充沛之意，更有老幼共學的互相學習與傳承的精神，創造傳統市場的多元風貌。邱鎮軍指出，家庭結構隨著時代變遷，藉老幼美感共學系列活動互動的過程，讓長者與幼童獲得不同的生命體驗，十分有意義。

(中時 )