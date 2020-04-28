新冠肺炎來勢洶洶，打亂了許多人的生活步調，卻也因此享有更多居家生活的美好時光，引植物綠意進入生活之中，為生活帶來一點正能量的植感日常！緊接著就是五一連假了，在台北中山商圈也能欣賞綠意盎然、鮮花盛開。CNGreen春季園藝期間限定活動於CNFlower南西誠品門市舉辦，以「可食性的春日野花園」為主題的展示，邀請大家來一場自然探險，在這裡展開綠色植物的各種可能。

CNGreen春季園藝展。（CN Flower提供）

新冠肺炎疫情升溫，許多人宅在家，除上網、追劇外，也有些人喜歡拈花惹草，親自打理著花園或小露臺的那份喜悅，CNFlower創辦人凌宗湧先生分享過「跟泥土發生關係是我想要的」希望就由園藝展的呈現，讓植物和園藝以輕鬆的方式更貼近大家的日常生活之中。

CNGreen春季園藝展。（CN Flower提供）

更搭配園藝展主題推出的香料野花園主題植物袋，結合居家生活將可食性的奧勒岡、紅骨九層塔、檸檬馬鞭草、義大利芹、芳香萬壽菊、羅勒、薄荷等種種香草植物嘗試不同的美學組合，打造成一座兼具視覺與味覺的香草野花園，讓大家可以在居家生活中發揮自己的創意，料理食用，也是母親節送禮新選。

凌宗湧先生因為工作以及「跟著花開去旅行」的關係走遍世界各地，在園藝展中更精選來自世界各地的園藝工具選品以及精品花器;介紹常用的介質土壤到花草香料種子和在地菜籽，希望能用最豐富多元的樣貌，融合台灣與國際的美學視野與內涵呈現給大家。

凌宗湧先生也希望大家在蒔花弄草的同時也不忘講究生活的美感品味，一起發現和挖掘大自然與生活相連的種種驚喜和美好。美好春日跟我們一起身體力行去體驗大自然，打造一座最美的居家花園。

不過也提醒大家，近來新冠肺炎疫情蔓延，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也要保持好社交距離，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

CNGreen春季園藝展。（CN Flower提供）

CNGreen園藝展-春日野花園

時間: 即日起～5/5

地點: CNFlower西恩 誠品生活南西店

(中時電子報)