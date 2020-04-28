台灣新冠肺炎疫情逐漸退燒，已連3日無確診案例、連16日無本土個案。金門地區GO麻吉團購站主王球球推出回饋贈冰活動，明（29）日下午限量請團友吃知名雪糕消暑，期待疫情能持續降溫。

在海軍敦睦艦隊發生群聚感染，引起國人恐慌後，已連3日無確診案例、連16日無本土個案，台灣不少店家或大型連鎖店順勢推出優惠活動，與消費者分享防疫成果。

離島金門GO麻吉團購站主王球球繼3月初與兄長免費贈送數千份口罩後，今天也在臉書公布將提供限量50份的知名雪糕（哈根達斯）來回饋長期支持的團友。29日下午3點贈送給4月有購買記錄的團友們，盼與大家一起吃冰，共同祝願疫情能持續降溫。

王球球說，連幾天都看到零確診消息，相信大家也都非常的開心，因為台灣疫情穩定，金門的人流也會慢慢回來，此刻適時推出回饋活動，希望多一點好消息與小確幸，讓大家心情愉悅一些，金門觀光也能很快再見旅遊人潮。

(中時 )