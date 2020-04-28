新北兵推幕後助手 替代役男譯外文防疫資料 23:312020/04/28 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市20日舉行擴大管制兵棋推演，幕後助手民政局替代役男徐健恩，以優秀的英文能力，協助翻譯外文防疫措施資料，翻譯資料成為兵推重要參考文件。（新北市民政局提供／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市府20日上午舉行擴大管制兵棋推演，模擬大規模社區感染情境，各局處協力合作超前部屬，幕後助手民政局替代役男徐健恩，發揮英文能力所長，協助翻譯各國防疫管制措施資料，翻譯資料成為兵推重要參考文件。他說，防疫期間「能為防疫貢獻一力，非常開心」，從中獲得許多寶貴經驗。 (中時 ) #防疫 #資料 #新北 #管制 #翻譯 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北》電話疫調衍伸疑慮 侯：新北順利沒有多大問題 17:072020/04/24 政治 高巿長罷免投票 高規格防疫 04:102020/04/26 地方新聞 中市建設局7公園走動式宣導防疫 民眾按讚 13:522020/04/26 生活 醫藥國家隊缺工找7旬嬤幫忙 鄭文燦讚「防疫阿嬤」 19:482020/04/26 生活 貿協媒合台、印醫療人員線上交流 04:102020/04/27 產業．科技 社宅租戶紓困？黃珊珊：目前還沒考慮全面降租 12:142020/04/27 生活 哥倫比亞採訪台灣防疫 中信銀入鏡 04:102020/04/28 金融．稅務 歐美疫情不退 13檔防疫概念股交投熱 04:102020/04/28 證券．權證 避免針對性 用鼓勵取代警示 04:102020/04/28 地方新聞 竹縣餐飲輔導計畫 力守五一防疫 04:102020/04/28 地方新聞 政治熱門新聞 陳時中這段話 沈富雄聽了差點昏倒！ - 政治 又是柯愛將！董德堉、凌婉真爆婚外情 上山吃雞泡湯、摸臀調情 - 政治 太陽花二審判決有罪 綠營人士表態了 - 政治 快評》荷蘭人寫下新頁 原來台北也可以簡稱台 - 政治 欲蓋彌彰？「他」的搜尋熱度強壓韓國瑜、陳時中 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。