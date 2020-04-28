新北市府20日上午舉行擴大管制兵棋推演，模擬大規模社區感染情境，各局處協力合作超前部屬，幕後助手民政局替代役男徐健恩，發揮英文能力所長，協助翻譯各國防疫管制措施資料，翻譯資料成為兵推重要參考文件。他說，防疫期間「能為防疫貢獻一力，非常開心」，從中獲得許多寶貴經驗。

(中時 )