《港股》看好經濟重啟 恆指收漲1.22％ 16:482020/04/28 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因疫情趨緩，歐洲數國與美國數州已準備逐步解除防疫封鎖措施，以及香港政府宣布大多數公務員將於5月4日起逐漸重返工作崗位，在經濟可望重啟的樂觀預期帶動下，周二香港午後加速走高，終場恆生指數收漲1.22%，為24575.96點。國企股(H股)收漲1.09%，為9983.69點。香港周二連續第三天公布新冠肺炎無新增病例。 (時報資訊) #收漲 #恆指 #疫情趨緩 #歐洲 #數國 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股乏力 恆指開跌0.55％ 10:012020/04/24 財經 《港股》恆指收跌0.61％ 康方生物首日掛牌飆升50％ 16:482020/04/24 財經 復工順利 陸暫成全球車企避風港 04:092020/04/25 全球財經 陸港觀盤－港股短期震盪 恆指初步支撐23,500點 04:092020/04/25 全球財經 《港股》恆指開高走高 收復24000點 11:082020/04/27 財經 《韓股》疫情續緩＋看好各國接力救經濟 韓股大漲1.79％ 16:322020/04/27 財經 《港股》長假前縮手 恆指量縮收漲1.88％ 16:482020/04/27 財經 《港股》美股再報喜 恆指開漲0.5％ 10:172020/04/28 財經 《日股》獲利了結、財報利多 日股近持平 15:232020/04/28 財經 《韓股》散戶捧場 韓股收漲0.59％ 16:142020/04/28 財經 財經熱門新聞 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 財經 油價殺得慘烈！原油ETF爆警訊…散戶踩屍逃命 - 財經 原來謝金河是錢櫃大股東 自曝32元進場投資 - 財經 嚇！油價恐怖血崩 美媒驚曝是「他們」殺的 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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