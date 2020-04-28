因疫情趨緩，歐洲數國與美國數州已準備逐步解除防疫封鎖措施，以及香港政府宣布大多數公務員將於5月4日起逐漸重返工作崗位，在經濟可望重啟的樂觀預期帶動下，周二香港午後加速走高，終場恆生指數收漲1.22%，為24575.96點。國企股(H股)收漲1.09%，為9983.69點。香港周二連續第三天公布新冠肺炎無新增病例。

(時報資訊)