基隆一名林姓男子，透過臉書社團與line通訊軟體，結識有意尋找伴侶的單身女子，但其隱瞞已婚事實，並佯稱離婚、單身，甚至謊稱自己警員，欺騙被害女子與其交往，甚至藉口借錢，陸續得手共64萬元，彰化地檢署今將林姓男子依二次詐欺取財罪、散布文字毀謗罪等罪嫌起訴，各處1年4個月、8個月以及2個月有期徒刑。

57歲的林姓男子在2015年間透過臉書單身社團與line通訊軟體，同時認識黃姓與洪姓女子，期間利用多次假借有訴訟案件，爆胎、房租等離譜藉口，向被害女子詐財騙色，兩女分別在臉書發現林男與妻女出遊照，及向警察局求證並未有林某警員知人，才讓這此事件曝光。

林男惡行遭爆出後，黃女報警並索討已交付的款項未果，林男竟心生不滿，在黃女臉書散布「小心這個女人」、「每天傳a片給別人」、「靠自己有錢借人然後再跟別人上床」等毀謗文字，絲毫沒有悔意。

判決書指出，林姓男子供稱他確實有擔任過員警10年的時間，透過臉書認識洪某與黃某，但有表明是單身辭職員警，承認與洪、黃兩女有發生過性行為，並在網路以臉書帳號「高松」，在黃某臉書張貼「小心這個女人，到處加男人臉書，要他們到彰化找她」等文字，但是口否認有詐欺或毀謗犯行。

法官認為，林姓男子與配偶婚姻關係正常存續，明顯無與其他女子交往或結婚之真意，且早在1998年就辭去警察職務，便無穩定工作，竟未不勞而獲，企圖誘騙女子取財騙色，意圖為自己不法之所有，對家庭不忠不義，十足騙子、網路蠹蟲，毫無悔意態度甚差，應從重量刑。

(中時 )