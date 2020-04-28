迎接母親節檔期，量販龍頭家樂福宣布，即日起5月5日開放使用家樂福振興券折抵，量販店、便利購超市單筆消費滿1,000元可用100元券折抵，最高15,000元可用1,500元券，還有母親節寵愛會員優惠，包括熱門鍋具使用振興券最低可下殺到4.7折，還有單筆購買成人奶粉或補品2,000元送200元現金折價券、母親節蛋糕每滿500元送50元現金折價券等，讓消費者省荷包又能寵愛媽咪！

家樂福指出，今年母親節活動特別推出多款鍋具特惠，包括Tefal法國特福新安佳快鍋8公升，以壓力烹煮15分鐘等於傳統熬燉的1小時，這次母親節活動原價4,380元，下殺6折再搭配家樂福振興券折抵，只要2,388元；還有THERMOS膳魔師彩漾悶燒鍋3公升，原價7,500元下殺5.2折，再使用家樂福振興券等於下殺4.7折只要3,590元，還有輕盈好握的Meyer美亞輕享紅不沾平底鍋30cm，原價1,450元，下殺5.6折只要799元。

此外，家樂福也引進日本人氣時尚餐廚家居品牌BRUNO小家電，特別導入限量全紅色的款式，包含BRUNO多功能電烤盤、BRUNO萬用調理鍋、BRUNO水蒸氣循燒烤箱，還有日本鬆餅機第一品牌Vitantonio鬆餅機，也特別推出可客訂紅色版，可趁優惠檔期更換廚房家電用品。

呼應防疫宅在家自煮趨勢，家樂福表示，今年母親節可以自己動手作大餐慰勞媽媽的辛勞，家樂福今年特別在店內生鮮區(海鮮/肉品)冷凍冷藏櫃，設有家樂福廚房QR Code小國旗，提供8道料理食譜與5支影片教學，如黑啤酒燉梅花豬、奶油烤龍蝦、香煎牛排或者紅藜配豆腐排堡等，還依據難度分為入門、進階、大師、神級，讓民眾也能採買食材在家照著做，透過食譜教學QR Code簡單搭配出一桌大師級料理，親手感謝媽咪。

母親節蛋糕部分，家樂福指出，今年家樂福母親節蛋糕預購一口氣推出20款人氣蛋糕，其中新品就有7款選擇，其中有三款採用日本宇治北川半兵衛老店抹茶粉製成蛋糕，限量販售，即日起至5月5日會員購買指定母親節蛋糕商品，單筆滿500元就送50元現金折價券，購買8吋蛋糕可再享95折優惠。

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