三星(Samsung)下一款旗艦手機將會更強大？在三星推出 Galaxy S20 系列之後，他們對於下半年將推出的旗艦級新機 Galaxy Note 20(暫定名稱)有什麼規劃呢？根據近期消息，三星很可能會在相機、處理器這兩方面動刀，企圖打造更強勁也更符合使用者需求的旗艦機。

Galaxy Note 20 考慮放棄 ToF 鏡頭

ToF 是 Time of Flight 也就是飛時測距的意思，其透過感測器發出紅外光，並且計算紅外光打到物體上反射回來的時間，來計算與被攝物體之間的距離，並進一步生成深度(depth)資訊，並且結合相機拍攝技術，兩者整合便能繪製出物體的 3D 輪廓。目前在三星旗下手機中，包含 Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+ 以及 Galaxy Note 10+ 當中都有使用 ToF 鏡頭。而《SamMobile》報導，根據三星的調查研究資料，使用者在手機中啟用 ToF 鏡頭的頻率很低，也就是說 ToF 鏡頭存在與否，對於使用者來說影響並不大。因此報導指出，三星考慮在 Galaxy Note 20 當中移除這項元件。

計畫搭載更強的 Exynos 992 處理器

三星今年 2 月份發表的 Galaxy S20 系列，依據不同市場分別搭載了高通 Snapdragon 865 處理器以及三星 Exynos 990 處理器。然而今年這兩款處理器的效能表現持續成為熱議焦點，讓三星計畫在下半年直接採用效能更高的 Exynos 992 處理器。

《xda-developer》引述《ZDNet Korea》報導指出，三星可能會在下半年推出的 Galaxy Note 20 中採用全新的 Exynos 992 處理器。新款處理器在效能、功耗上的表現都比 Exynos 990 更優秀，甚至運算能力據稱超越高通 Snapdragon 865處理器 1~3%。報導指出，三星打算在 Galaxy Note 20 處理器中使用 Eyxnos 992 處理器的做法，除了效能表現更好之外，也包含高通 Snapdragon 865+ 處理器可能會延後發表(原本預計在 2020 年Q3)的緣故。

而除了指出三星打算在 Galaxy Note 20 系列中採用更新一代的 Exynos 992 處理器外，報導還指出三星將會在南韓市場推出搭載 Exynos 992 處理器的 Galaxy Note 20 版本，不再延續在南韓 Galaxy S20 系列推出高通 Snapdragon 865 處理器版本的做法。先前有報導指出，三星今年在本地市場南韓沒有推出採用 Exynos 990 處理器的 Galaxy S20 系列，而是推出採用高通處理器的版本，讓 Exynos 團隊覺得彷彿被羞辱。三星不再這麼做，除了可以表達對研發團隊的信心，某個程度上也是代表了對於 Exynos 992 處理器的期待與看好。

由於新冠肺炎(COVID-19)疫情，不少科技類新品發表的時間，或者新品上市的時間都受到影響。但先前有報導指出，按照三星的準備，Galaxy Note 20 以及 Galaxy Fold 2 等新品，預計都將如期在 8 月發表，不會受到疫情波及，不過不一定會像 2 月份 Galaxy UNPACKED 發表會那麼幸運，還能夠舉行實體發表會，可能僅以線上的方式發表。

(科技)