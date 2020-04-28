行政院長蘇貞昌今日召集國營事業董事長和相關部會，要求積極、有效率推動公共建設項目，帶動產業振興。蘇貞昌更撂下重話：「如果你求救你的部長，不能幫你解決，部長要負責，再不能解決，我扛起責任。」

蘇貞昌認為，上次SARS期間，經濟受疫情衝擊停滯，但公共建設支出反而減少。這次疫情，政府該擴大投入公共建設，能早點開工的、提早執行的、一直都想做的，都可以在這時加速投入，我要求各單位、國營事業務必做到。

他要求，各單位的公共建設可以早點開工、提早執行、一直想做的，都可以在這個時候加速投入，要求各單位和國營事業務必做到。

蘇貞昌也向國營事業董事長表示，公共建設經費不能像以前一樣六、七月份才開始，有經費問題可以直接找院長處理。公共建設有明確推動階段，前面一卡關，後面就會拖延，遇到卡關就要立刻解決。

蘇貞昌說：「我不聽失敗的理由，我要你找到成功的方法，解決卡關的問題，還要超前，可以今年做到明年的。」

蘇貞昌也要求：「你自己的行政作業不能卡關，有問題要求救，否則完全唯你是問。如果你求救你的部長，不能幫你解決，部長要負責，再不能解決，我扛起責任。」他強調：「我的政府就是這樣的政府，疫情可以了，正在紓困，還要振興，振興就要靠這一味，請各位務必做到。」

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(中時電子報)