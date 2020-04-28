新冠肺炎不斷蔓延全球，目前也沒有一個確切說法能證實究竟病毒起源為何，但大多數專家都認為病毒來源於蝙蝠群體上。一名美國的「病毒獵人」過去10年來到訪20多個國家的蝙蝠洞深入研究，發現有500多種對人類有害的病毒，而2013年在雲南蝙蝠洞發現的樣本跟新冠病毒高達96.2%相像，推測可能是新冠病毒的始祖或近親。

綜合外媒報導，有「病毒獵人」之稱的達斯札克（Peter Daszak）曾深入蝙蝠洞採集逾15000多隻蝙蝠的血液、唾液、糞便樣本，並從中發現了至少500種對人體有害的冠狀病毒，其中，他在2013年於雲南蝙蝠洞找到的冠狀病毒樣本最接近此次肆虐全球的新冠病毒，有高達96.2%的相似度。

達斯札克過去曾與美國非政府機構「EcoHealth Alliance」的團隊合作，在雲南居民的身上進行人體抽檢，發現當地有3％的人有蝙蝠抗體，不排除蝙蝠病毒可能曾在當地社區傳播過，因為這類病毒一般只在蝙蝠身上出現，反映出這些居民可能在不知情狀況下感染到病原體，然後康復。

由於蝙蝠是飛行性哺乳類動物，運動量極大，也會釋出很多自由基，為了防止免疫系統弄垮自己身體，因此蝙蝠演化出較為溫和的免疫系統，體內儲存大量病毒，加上牠們群聚在洞穴內，加速病毒的傳播。

此外，2003年的SARS被判定病毒來源於中國菊頭蝠，因為病毒種類與新冠病毒相似，所以專家認為新冠病毒跟當年的SARS一樣都源自於蝙蝠，為「近親型病毒」。

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(中時電子報)