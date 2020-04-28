新冠肺炎持續在全球肆虐，疫情發源地武漢被當局下令封城後，嚴格禁止民眾外出，這也造成了外送員的工作量暴增，還得將生命暴露在染疫的高風險之中。日前在大陸瘋傳一段影片，有名武漢外送員獨自坐在外頭階梯上，手裡拿著塊蛋糕，自己點起蠟燭，邊吃還邊流淚，背後原因曝光後也惹哭不少網友。

綜合外媒報導，這名外送員進到一間蛋糕店取餐，看著訂單上的備註寫著「這份小蛋糕是送給外賣小哥的，生活不易，注意身體哦！」這讓外送員愣了一會，馬上走回頭跟店家確認，店員隨後打了電話向顧客詢問，對方表示，這份訂單是為了感謝外送員的辛勞，確定是要送給他的沒有錯。

店員受訪時指出，「他非常高興，那天正好也是他的生日，他找我要了蠟燭就走了。」外送平台經理透露，因為疫情期間太忙，這名外送員本來不打算過生日，沒想到剛好收到這個小蛋糕，讓他十分感動。事後，也有越來越多顧客替外送員點餐的情況發生，叮嚀他們要按時吃飯，照顧好自己。

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(中時電子報)