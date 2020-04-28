台北市錢櫃KTV日前發生火警重大傷亡事件，引發社會關注，新竹縣目前並無大型KTV，具餐飲業附設投幣式卡拉OK約75家，因疫情大多暫停營業。縣長楊文科28日在主管會報指示消防局，全力加強新竹科學園區、台元科技園區及湖口工業區的消防安檢查核，避免憾事發生。

消防局長孫福佑說，台北錢櫃KTV火警事件，是因施工時將消防安全設備先行關閉，造成不可彌補的悲劇，消防局平時編排勤務到相關場所進行消防安全檢查，如發現有相關缺失，即提醒儘速改善，即日起也將針對有整修情形的業者加強督導，提醒切勿關閉消防安全設備。

孫福佑說，如有整修動作的業者，應依據消防法規定製定施工中消防防護計畫書，確保施工時消防安全設備部分關閉或變更防火區，若出現火源時也能有相關對應的防護措施，現場相關人員也應加強應變作為。

孫福佑說，竹科在縣轄區域的消防業務，已由該局正式接管，依規對廠商進行消防安檢，在縣長楊文科指示後，將對竹科、台元科技園區及湖口工業區，加強清查廠商的消防設備。

消防局將會針對廠商場所內「消防安全設備」是否堪用？「防火管理」應變措施是否完善？平時有無落實自主檢查，及加強員工自衛消防編組訓練等進行檢查，若有不合格將開出勸導單，要求限期盡速改善。

(中時 )