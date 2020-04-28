2020東京奧運因為新冠肺炎疫情延後一年，日本東京奧運組織委員會會長森喜朗今天表示，如果明年疫情仍未獲得控制，東奧不會再度延期而是完全取消，日本首相安倍晉三也針對東奧衍生的費用作出回應，表示日本政府沒有承諾會支付這些費用。

森喜朗接受《日刊體育》訪問時表示，過去奧運曾因戰爭停辦，但「這次是和看不見的敵人戰鬥」，如果明年疫情未趨緩，那麼東京奧運不會再延後到2022年，而是要取消，但森喜朗也表示會盡力讓奧運能在明年夏天順利舉行，「這是全人類的賭注，假如戰勝病毒，東京奧運順利進行，就會是比過去更有價值的奧運。」

而東京奧運延期衍生出30億美元(約908億台幣)追加費用，先前國際奧會（IOC）透過官網表示日本首相安倍晉三同意由日本政府負擔這筆費用，但安倍晉三首度公開回應沒有這麼承諾，日本內閣官房長官菅義偉昨天也在記者會否認，表示「沒有任何由日本政府獨自支付追加費用的共識，而是應該由國際奧會和東奧組委會合作處理關於追加費用的問題。」

(中時 )