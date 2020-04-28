林森錢櫃惡火奪5命，國民黨北市議員鍾沛君28日質疑，她27日晚間6時30分離開議會前，消防局第一時間答覆抽查結果，北市除林森店外，還有6家錢櫃分店有項目不合格，豈料消防局晚間10時發的新聞稿竟說只剩4家不合格，「我不想很腹黑地去想，這跟年代集團、錢櫃董事長練台生打給台北市長柯文哲的電話有沒有連結」，要北市府勿淪為錢櫃工具人。消防局澄清「當下一直彙整、無法確定。」

鍾沛君指出，1個錢櫃2個世界，很遺憾練台生跟大家想法不一樣，練只想著哪裡可以繼續營業，沒拿出企業龍頭應有的態度，錢櫃26日發的聲明稿聲稱「全面啟動內部檢查作業，檢視旗下各KTV消防設備及逃生設施」，豈料隔日聯合稽查小組將4家分店停業，錢櫃根本口惠而實不至。

鍾沛君質疑，她27日晚間6時30分離開議會前，消防局回一時間給她的抽查結果，是5家分店消防項目不合格、1家其他項目不合格，但消防局晚間10時發的新聞稿竟說「只剩4家不合格」，巧合的是，突然變合格的2家分店，剛好是人數最多SOGO店及收費最貴的中華會所店。

「北市府別淪為錢櫃工具人！」她要求，柯不管接到練台生還是其他人電話，柯應理直氣壯說「該怎麼處理就怎麼處理！」，她不明白消防局期間給她的數有落差是怎回事，她也不想腹黑地去想這跟練打給柯的電話有無連結，希望市府硬起來。

畢幼明回應，不確定議員質疑的部分，但晚間6時稽查完畢，資料還在彙整中，7時許結果才出來，但發新聞稿的決定權是首長，局長一直開會到晚間8時50分，才能指示趕快發稿，時間拉長，並非整理出來後一直改。

畢幼明指出，南京、松江、敦南、中華4家分店不符合規定，其中2家沒制定消防防護計畫，另2家灑水、探測器警報故障；至於SOGO店一開始就合格，中華會所店是先檢查到有缺失，改善後合格。

畢說，這4家目前停業中，要求3天內改善，否則罰款，此外本周針對電影院、KTV、MTV等包廂型場所，預計檢查68家。

(中時 )