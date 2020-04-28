面對新冠肺炎疫情衝擊，全球航空業紛紛減班或啟動無薪假應對，加上國際油價崩跌，導致美國飛機制造巨頭波音公司波音(Boeing)再度宣布最新決策，預計在未來半年內，波音將有更多借貸，計畫未來幾年不再派息。

據路透報導，波音執行長Dave Calhoun在線上股東年會上表示，受到疫情衝擊，以及去年737 MAX停飛事件，導致波音財務陷入危機。Dave Calhoun指出，波音目前首要任務就是償還借貸的本金與利息，預計未來半年內將有更多借貸計畫。Dave Calhoun坦言，沒有信心能在短期內恢復財務狀況，預料未來幾年，該公司都不會進行派息。

Dave Calhoun也提到，整個航空旅遊業需要2~3年時間才能走出谷底，回到2019年的水位，接著還要幾年時間，才會看到整體產業成長，屆時整個市場環境都會改變，預料規模會縮小，而且客戶需求也會出現變化。

(中時電子報)