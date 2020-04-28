新冠肺炎在美國持續蔓延，日前美國總統川普竟口出狂言表示，「將消毒劑注射到人體內可以消滅病毒」，引起全球譁然。但有媒體起底，這是一個宗教傳銷組織寫信給川普的內容，沒想到竟讓川普信以為真的引用其內容。

根據英國《衛報》指出，這名寫信給川普的男子叫MarkGrenon，他自稱是「創世紀II」的主教，該組織對外宣稱是宗教組織，但事實上卻是個傳銷組織，靠著推銷二氧化氯賺錢的製造經銷商。

自疫情開始以來，「創世紀II」就一直推銷自家的「神奇礦物解方」可治療新冠肺炎，「神奇礦物解方」就是將二氧化氯加到水中稀釋。

MarkGrenon在信中告訴川普，「二氧化氯可以消滅體內99%病原體，還稱二氧化氯可以消滅新型冠狀病毒」，但事實上二氧化氯是一種強力漂白劑，屬於工業用途，誤喝恐會致命。

川普收到這封信的幾天後，在白宮的例行防疫記者會上就引用了信件內容，甚至還激動地表示，「一分鐘就能起作用啊，一分鐘！」，之後竟有美國人民照著川普建議，喝下消毒水或是家中漂白劑。

事實上，美國食品藥物管理局日前已經取得命令，禁止「創世紀II」兜售「神奇礦物解方」。

(中時電子報)