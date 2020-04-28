教育部長潘文忠今下午出席行政院紓困振興方案指出，為協助學生學代書紓困，教育部將推出「學貸還款3放寬，最長可16年無需償還本金」學貸寬緩措施，申請資格從平均薪資3.5萬元以下，放寬為4萬元以下，預計今年8月1日起實施，預計有50萬名學生受惠，正在還款的青年若符合資格，亦能提出申請。

教育部繼今年2月21日宣布嚴重特殊傳染性肺炎屬於教育部認定之重大災害，如還款人因疫情導致還款困難，可持109年1月後該月月收入未達3.5萬元之相關證明文件，向承貸銀行申請緩繳本金；同時，3月25日宣布學生負擔利率由1.15％，調降為0.9％。

教育部今再提出減輕青年朋友學貸還款協助措施，潘文忠指出，學貸還款放寬措施包括緩繳本息申請門檻，從前一年平均薪資3.5萬元以下，放寬至4萬元以下；緩繳本息次數也從現行每次申請1年，最多能申請4次，放寬到最多申請8次；緩繳本息期間，無須償還本金，利息有政府支付。

除申請緩繳本息外，也可申請只繳息不還本，可依需求及經濟負擔向承貸銀行申請，無須任何條件，從每次可申請1至4年，放寬為每次申請1至8年，期間僅須負擔利息，不用償還本金，整體而言，最常16年僅繳息不須還本金。

潘文忠表示，政府放寬學貸還款3方案，預計每年增加8.7億元預算，協助剛畢業投入職場的年輕人，站穩出社會的第一步。

(中時 )