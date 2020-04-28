交通部推出「高速公路1968」APP，針對全台200多個熱點提供人潮示警，雲林縣北港鎮民發現，部分時段北港運動公園人潮竟比北港朝天宮還多，令人不解，北港鎮公所認為公園內運動休閒人數並不多，可能是旁邊的早餐街、學校人潮讓APP誤判，不過為了減少民眾疑慮，將加強公園與周邊消毒工作。

交通部因應51勞動節連續假期，推出「高速公路1968」APP，可顯示「擁擠」、「略多」、「正常」3種人潮情況，雲林縣共有西螺鎮東南夜市、莿桐鄉夜市、古坑鄉綠色隧道、古坑鄉劍湖山世界、北港鎮朝天宮、北港鎮運動公園、台西鄉夜市、元長鄉夜市、水林鄉通天府、褒忠鄉市場、褒忠鄉夜市11熱點被列入。

其中北港朝天宮曾於清明節連續假期時，被列為全國11處警示景點之一，也是全國唯一的寺廟警示景點，此次再度上榜引發關注，結果「高速公路1968」APP顯示28日上午北港朝天宮人數為「正常」，北港運動公園「略多」，讓民眾相當納悶「北港運動公園正在整修，根本沒什麼人，不可能比朝天宮還多人」。

北港鎮長蕭永義表示，有些老人家會在北港運動公園聚會聊天，也有一些跑步、散步的民眾，但人數頂多近百人，北港朝天宮每天至少還有上千名遊客，可能是公園旁有早餐街、北港高中、北辰國小，導致「高速公路1968」APP認為公園人潮「略多」，讓不少民眾覺得「怪怪的」。

民眾指出，雲林縣被列入人潮示警的11個熱點，以北港朝天宮、古坑綠色隧道、劍湖山世界較有知名度，其他市場、夜市、公園各鄉鎮都有，實在無法理解交通部選擇熱點的標準，應該還有改善空間。

(中時 )