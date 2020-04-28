太陽花學運於2014年3月23日攻占行政院事後被檢方起訴，台灣高等法院今（28）日宣判魏揚、陳廷豪等共17人有罪。時任行政院長的江宜樺今天表示，學生當年的行為已經逾越「公民不服從」的界線，並強調「正義經常遲到，但希望不是不來」；律師出身的立委李貴敏也說，判決書具有教化效果，魏揚等人的行為確實符合「煽惑他人犯罪」的要件。太陽花學運期一審時11人因妨害公務、毀損公物等部分，分別被判3至5月不等有期徒刑，但煽惑他人犯罪部分，魏揚等7人獲判無罪；檢方上訴後，二審高等法院今天宣判大逆轉，包括魏揚在內一共17人都有罪。

李貴敏指出，高等法院逆轉地方法院的判決，關鍵之一是認定構成「煽惑他人犯罪」的要件，是否符合「故意煽動大眾去做違法的行為」。李貴敏認為，太陽花學運成員煽動群眾攻佔行政院及立法院，就算未親自到現場指揮，透過臉書或網路號召進行違法的行為也已構成犯罪要件。

李貴敏認為，遭判刑的太陽花學運成員踰越「公民不服從」的界線，高等法院的判決書兼具教化及教育功能，警惕民眾表達言論的方式有很多種，但不能選擇違法的方式，否則「台灣社會豈不亂了套」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)