張孝全在Netflix《誰是被害者》飾演鑑識人員方毅任，他透露一開始拿到劇本時，對於有一個十幾歲女兒的這個設定，並不抗拒，認為角色外型上，或許要有一種普世中年人的身形符號，他便短時間內盡其所能地吃，最高紀錄胖到90多公斤。

曾敬驊抓到角色細節，而被張孝全誇獎。（圖／Netflix）

《誰是被害者》在盛夏大熱天拍攝，張孝全穿上非常厚重的戲服，一開始他內心雖認為造型師沒人性，但後來看到畫面裡方毅任臃腫的體態，反而非常感謝造型師的用心，打造出他男神新面貌，但他惋惜，因為穿太厚重汗一直流，身形反而消腫，「某些鏡頭臉不夠胖，這是我覺得遺憾之處。 」

《返校》男星曾敬驊客串演出少年版的張孝全。導演莊絢維透過視訊一眼認定，覺得他與張孝全有某些神似的特質，曾敬驊透露，演出《誰是被害者》堪稱「雙重圓夢」，自己一直很希望與張孝全合作，再加上原先就對於刑警職業感興趣，有機會透過演戲來參與鑑識人員化驗過程，相當過癮。

曾敬驊在Netflix《誰是被害者》飾演少年版的張孝全。（圖／Netflix）

張孝全則誇讚曾敬驊是很好的演員，「我在戲裡為方毅任設計的很多表情、肢體、 說話的方式，他都有抓到那個狀態。」在他眼裡看來這樣的表演是一致的，「相當厲害也不容易，相信曾敬驊未來會很棒！」

此外，曾敬驊面對劇裡鑑識中心的專有名詞，害羞說不敢承認高中唸的是自然組，靠著上網查資料，領悟這些專有名詞，打趣說大學雖然讀的是影視相關科系，但對刑警這個職業相當感興趣，「這次演出堪稱圓夢！」Netflix華語獨家影集《誰是被害者》即將於4月30日全球獨家首播。

張孝全在Netflix《誰是被害者》飾演鑑識人員，造型大多穿厚的內搭服。（圖／Netflix）

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(中時電子報)