錢櫃KTV火警釀5死，北市府不但在上月30日年度大檢查，這月22日還有不定期抽查，但仍發生意外引起外界疑點重重。北市副市長黃珊珊28日指出，2次檢查雖有發現疑似涉及室內裝修，但在場沒有看到任何裝修正在進行或工人，資料預計在4月27日彙整，不料26日即發生火警，從所有資料顯示，沒有即時登錄是唯一缺失，台北市長柯文哲檢討說，未來將更嚴格要求E化作業、修改申請流程。

北市府針對錢櫃大火今午舉辦記者會對外說明，黃珊珊指出，上月30日年度大檢查，在錢櫃林森店地下1樓發現隔間木板，有詢問業者是否施工，提醒業者要申請，但現場不是工地，也沒有施工狀況，只有看到陽春的隔間門。

黃珊珊表示，這月22日不定期的聯合稽查，建管處檢查時發現疑似與現況隔間不符情況，但沒有施工跡象，在表單中勾選「涉及室內裝修待查證」，直到26日回查發現，該建照已向建管處申請變更使照許可，但業者施工前沒有提出消防防護計畫。

她說，由於2次稽查分別由建管處、消防局檢查，所有資料在27日才建檔彙整，沒有即時登錄是唯一缺失。

柯文哲強調，有批評就檢討，為了防弊採跨區稽查，反而不熟沒有效率，且E化也不夠，未來將讓人員帶平板電腦當場確認，改變在使照變更前提出消防計畫，經檢查後再法使照。

他說，國家法律訂在那，老百姓有遵守義務，不能說法律訂在那怎麼沒抓到犯法，犯法的人要負責任，人民有該盡的責任．否則偷偷施工政府也不會知道。

(中時 )