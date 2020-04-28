針對錢櫃KTV林森店大火造成嚴重死傷，檢警今天二度約談林森店翁姓女店經理，據了解，他在警訊時疑似因為心理壓力過大，當場情緒崩潰狂哭否認自己曾動過消防設備，她哭著說，「我從來不會碰這些消防設備，連要怎關閉都不知道，都是消防安檢人員操作，只要通過就過了。而且我事發當天休假，聽說發生火警還特別到店裡幫忙。」

警訊後，下午3時15分將翁女移送北檢複訊。面對媒體追問是誰下令關掉警報系統等問題，翁女均不發一語，她是將身體趴在員警身後，在媒體推擠中進入北檢。

檢警調查，林森店今年2月施作電梯增設工程，由工程師黃思銘負責包商施工，五樓除做電梯通道的混凝土打鑿，另有其他包商施作鋼構工程。

檢方調查，林森店今年1月17日向北市建管處申請變更使用執照進行電梯增設工程，3月30日消防安檢複檢合格，但26日發生火災時，包括消防泵浦、自動灑水設備主閘閥及各樓層緊急廣播的「區域性主機」等設備，都被關閉，造成民眾逃生不及，導致5人命喪火窟。

(中時電子報)