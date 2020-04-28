台灣連續三天零確診，蔡英文總統今天表示，我們不能鬆懈，面對紓困和振興經濟的挑戰，也一定要加速投入預算，挺企業、挺勞工，盡快恢復經濟的元氣。

蔡英文今天在臉書以「拚紓困、拚振興！全力恢復經濟元氣！」為題發文表示，目前針對個人與產業的現金紓困方案，已經有超過141萬人領到補助，包括：中低收入者、自營業者、遊覽車、計程車司機及領隊與導遊，還有餐飲業、製造業、會展業、觀光業、藝文產業和國道客運業的從業人員。

她說，政府為了穩定就業、保薪資，經濟部、交通部、文化部、行政院農業委員會都推出補助勞工4成薪資、企業資金寬緩及紓困。勞動部 除了推出充電再出發職訓補助方案，也即將推出勞工紓困的貸款方案。

蔡英文強調，我們的目的很簡單，疫情帶來許多挑戰，「我們不只拚防疫，政府也會多管齊下，跟大家一起共度經濟的難關！」還要大家「有問題請打1988紓困專線」。

(中時 )