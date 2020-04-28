南韓外長康京和28日出席國會外交統一委員會全體會議時表示，受新冠肺炎疫情影響，大陸國家主席習近平上半年訪韓的可能性降低，但韓陸兩國爭取習近平主席年內訪韓的基本立場不變。

韓聯社報導，外交部發言人金仁澈在當天舉行的例行記者會上回答相關提問時也表示，陸方早就表示認真考慮推進習近平上半年訪韓的計畫，韓方也持相同立場。由於疫情在全球蔓延，雙方決定密切關注疫情動態，繼續協商習近平具體的訪韓時間。

對於有必要為商務人士入境設例外的意見，康京和表示，已與陸方就此進行磋商，正在就建立「快捷通道」或適用特別入境程序等方案進行協調。

就駐韓美軍韓籍僱員無薪休假問題，康京和說，美方拒絕就僱員工資單獨簽署諒解備忘錄等韓方提議。韓方正以國防部為主推進制定《關於駐韓美軍韓籍僱員生活支援的特別法》，同時力爭韓美防衛費分擔談判早日達成協議。

(中時 )