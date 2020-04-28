石油輸出國組織（OPEC）輪值主席Mohamed Arkab表示，隨著產油國減產以及2020年下半年全球經濟重新啟動、需求回升，油價可望逐漸回穩，到時油價將從第三季開始回彈至40美元。

由於儲油空間即將告罄，需求也未見回升，加上全球最大石油ETF基金「USO」決定拋出6月原油期貨合約，導致油價再度遭到重擊，周一(27日)紐約原油期貨下殺24%，至每桶12.78美元；布蘭特原油也收跌近7%、達每桶19.99美元。

市場依舊擔心石油供需失衡，將持續衝擊國際油價，對此，石油輸出國組織（OPEC）輪值主席Mohamed Arkab受訪時表示，全球經濟不會長期處於停擺狀態，隨著各國疫情減緩，經濟活動逐漸恢復，再加上OPEC與其它產油國承諾，將在5、6月減產970萬桶，需求回升與供應下降，將推升2020下半年石油價格，可望從第三季開始回升至40美元/桶。

Mohamed Arkab舉例，在大陸逐步解除封城後，經濟活動解凍，運輸業回復正常，也將慢慢推升用油需求。此外，上周OPEC第四大產油國「科威特」表示，已在5月1日前開始減少原油供應；另據外媒引述知情人士，提及世界最大的石油輸出口沙烏地阿拉伯也已開始減產。

不過即便OPEC在提出樂觀預估後，市場投資人仍擔心迫在眉睫的「儲油空間」問題，而非集中「減產」效果上。紐約原油期貨在昨重挫24%後，今(28)持續崩跌，截至4:30分，紐約原油期貨仍大跌近20%，暫報10.48美元/桶。

(中時電子報)