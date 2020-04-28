台74線成功交流道北上出口匝道全天各時段車流量大，經常性回堵至烏溪橋上，導致快官交流道至成功交流道路段壅塞；市議員張家銨提案要求市府於台74線成功交流道，北上出口匝道拓寬並增設一車道；台中市政府指出，因緊臨筏子溪擋水牆與烏溪河川計畫線及堤防，無橋梁落墩改善空間。

張家銨指出，全數車輛出台74線成功交流道（1.7K）北上出匝道後，目前僅能右轉，欲往西行進的車輛，皆須於環河路三段公園路口迴轉，不僅危險性相當高，且徒增行駛多餘路段，除造成廢氣排放並造成嚴重汙染，駕駛行經該路段無不怨聲載道。

張家銨說，建請市府於台74線成功交流道北上出口匝道拓寬，並再增設一車道，開放大客車以外的車輛左轉接環河路，解決目前的壅塞情形，提升道路的服務水準；讓車輛左右分流減少環河路三段公園路口的迴轉車輛，藉此降低路口肇事率，節省民眾的路程與時間。

中市府交通局表示，交通部公路總局評估，台74線成功交流道北上出口匝道位處筏子溪與烏溪匯流口，以烏溪堤防邊環河路作為上下匝道的銜接道路；因緊臨筏子溪擋水牆與烏溪河川治理計畫線及堤防，已無橋梁落墩改善空間，初步評估難再拓寬匝道。

此外，北上出口匝道與環河路三段路口現以中央分隔島分隔，下匝道車流僅能右轉，目的是為簡化交通動線；環河路與公園路口均設置左轉車道及左轉箭頭號誌，供小型車左（迴）轉，同時設置禁止大型車迴轉標誌，大型車須至前方橋下迴轉，維護路口交通安全。

(中時 )