車站周遭、捷運站周遭，都是消毒班加強消毒的範圍。（高健富提供）

消毒班進行噴消的裝備。（高健富提供）

新冠肺炎疫情今年威脅全球，截至27日為止，台灣總計有429例確診案件，除了一線醫護人員、消防救護人力，街頭上還有一群戴著口罩、背起消毒機具的清潔人員，安靜地、默默的守護大家，而台北市政府環保局松山區清潔隊消毒班班長高健富，就是其中一員。

高健富為職業軍人退役，利用化學知識，進入了清潔隊消毒班。他說，「我第一場戰役就是SARS」，擁有SARS經驗，今年在面對新冠肺炎時，環保局也相當有經驗，立刻組成專責消毒班，除了確診者住所外圍，另針對人潮聚集場所，例如捷運站、傳統市場、夜市等，每週都執行二至三次的消毒。

市面上多種環境消毒液，高健富指出，一般家庭只要擁有酒精、次氯酸水、漂白水、四級氨，也就是這四項他們最常使用到的「法寶」。他強調，家裡一定要準備一種以上的環境消毒用品，因為酒精不適合用在近火源、高溫的地方，甚至木頭地板上有蠟、有塗層處理的傢俱都不適合，而漂白水不適合用在布面上，「一定要視消毒液的種類，做出使用的判斷」。

高健富解釋，以他們消毒環境為例，是必須要使用消毒液「浸潤」15至30分鐘，才能達到消毒殺菌的效果，「就像我們消毒過的地面，就會看起來有一層薄薄的消毒液」，所以建議民眾在家進行環境消毒時，噴消毒液後應保持通風，而且不要馬上擦拭、讓消毒液停留在表面。

台灣防疫升級逾3個月，還是有不少民眾擔心人潮聚集的環境會成為病毒溫床，高健富表示，請民眾放心，在捷運周遭、傳統市場、甚至是夜市等，消毒班每天會上午與下午各派出一班，替民眾做好環境消毒。

高健富說，其實消毒班一直都在大家的生活之中，「平常鄰里長廣播的環保局要來環境消毒，那就是我們」，他們的工作從病媒蚊、蟑螂、老鼠等環境噴消，一直到在傳染病流行期間的環境消毒，其實就是搭配使用不同的消毒液來使用。

他也建議民眾，在面對各式各樣消毒品時，應該要看清楚成分，更要注意的是要留意那是「殺菌」還是「抗菌」，因為這兩種藥劑不同、就會用不同的使用時機，例如民眾出門前往人多的地方，在幼童外套上使用的應是「抗菌」產品，返家後要使用的是「殺菌」產品，要了解手上的防疫用品的特性，才能做出最適當的判斷、讓用品發揮最大的效益。

(中時 )