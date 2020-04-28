軟板廠-台郡(6269)多元化產品佈局奏效，不僅第1季季報亮眼，第2季產值亦可望交出季增年增的佳績；台郡財務長熊雅士表示，由於NB及平板需求提升，預估今年第2季整體生產值將較今年第1季及去年同期有雙位數成長，儘管有全球新冠肺炎疫情變數，台郡維持今年資本支出32億元，高雄和發新廠將於第4季量產，以因應明年新產品生產。

台郡今天下午舉行法說會，由熊雅士主持，儘管第1季大陸地區因爆發新冠肺炎疫情延後復工，台郡憑藉快速彈性調配大陸及台灣兩地產能，降低公司營運面對突然發生的疫情的衝擊，台郡第1季合併營收為46.03億元，季減47.3%，年成長6%，由於手機量較去年同期成長，新機佔比高於去年同期，且有新開發的MPI天線產品，產品組合不一樣，帶動單季合併毛利率為20.5%，季減10.5百分點，年增9.1個百分點，營業淨利率為8.5%，季減16.2個百分點，年增7.7個百分點，稅後盈餘為3.68億元，季減77.7%，年成長220%，每股盈餘為1.12元。

今年第1季新機佔台郡手機產品比重約75%到80%，遠高於2019年新機佔比25%到30%。

熊雅士表示，台郡在兩年前即宣示開始進入新天線技術研發，並朝多元化產品佈局，天線產品除MPI，今年亦有LCP產品，產品也將由智慧型手機跨入NB、平板及穿戴式裝置，在全球疫情之下，第1季能交出這樣的業績，顯示產品佈局策略方向是對的，較能承受疫情的衝擊。

受惠於NB及平板有較好的需求，台郡預估，今年第2季整體生產值將較今年第1季及去年同期有雙位數成長。

針對此次新冠肺炎疫情對未來產業的影響，熊雅士表示，此次全球疫情將會加速人們對科技數位化運用的需求，而台郡未來營運及投資方向主要在新天線及高頻傳輸的技術，正是要解決客戶對科技數位化的需求，台郡在兩年前即宣示開始進入新天線技術研發，今年在面對嚴峻疫情卻仍能維持較以往歷史翻倍的高資本支出，憑藉的正是穩健的財務結構，現金及金融資產合計金額佔總資產超過 50%，銀行借款僅佔總資產6%等就是最佳的證明。

儘管全球新冠肺炎疫情致使下半年產業及營運狀況待觀察，但台郡維持今年資本支出約32億元，高雄和發新廠亦將於今年第4季量產，熊雅士表示，2019年資本支出約32億元，今年資本支出與去年相當，代表台郡有清楚明確的營運發展藍圖及對全球疫情過後產業發展方向有正面的信心。

根據台郡規劃，今年32億元資本支出，一半用於高雄合發新廠廠房，另一半將用於設備，設備部分有30%到40%為自動化需求。

隨著多元化產品佈局發酵，熊雅士表示，今年穿戴產品、NB及平板均會較2019年顯著成長，尤其是今年第2季，NB及平板有比較好的需求，至於下半年還要再觀察。

在天線產品部分，去年天線產品佔台郡營收比重約13%到15%，今年第1季佔比約20%，熊雅士表示，今年除手機外，NB及平板亦有天線產品，在新冠肺炎疫情爆發前，公司預估今年天線佔比約20%，由於疫情對智慧型手機影響如何還無法精確估計，今年天線佔比如何，還是得觀察疫情的影響。

(時報資訊)