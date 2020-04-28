為有效改善空汙、積極查緝移動汙染源，台中市政府環保局近年來鎖定車齡20年以上的大型柴油車站，加強重要路口稽查，今年截至3月底共查處20輛路上烏賊車、開罰29萬多元。環保局長吳志超強調，設籍台中市的大型柴油車約有9200輛，呼籲駕駛應確實汰舊換新。

吳志超指出，根據環保署的資料推估，台中市柴油車輛排放PM2.5占總量15.36％，其中又以車齡20年以上的1、2期大型柴油車情況最為嚴重，兩者排放PM2.5等空氣汙染物質強度為3期柴油車的4.5及3倍，對市區空氣造成一定程度影響。

有鑑於此，環保局去年此即針對1、2期大型柴油車加強稽查，去年共裁處金額達89萬6000元，今年1至3月裁處已達29萬2000元。環保局指出，環保署本月15日修正公告「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣汙染防制設備補助辦法」，只要累計金額在5萬以內、車主可不限次數申請調修燃油控制系統或加裝空汙防制設備，盼藉此達到汙染減量。

為落實移動汙染源減量目標，台中市府率先簡化柴油車自主管理檢測流程，環保局強調，今年10月開始，環保署新修正的「柴油汽車黑煙排放不透光率檢測方法及程序」也將正式推行，市府將輔導優良保養廠設置排煙檢驗區。

(中時 )