獅子會成員協助籌措兒童保護經費，打算購買義賣品。(莊曜聰攝)

北台南家扶中心配合家扶基金會，推動4月28日為兒童保護日，今天特別邀請來自菲律賓、越南、印尼、香港的新住民家長，用他們各自的母語說出「快樂親子五步驟─不閉打小孩」，也呼籲民眾一起用愛包圍受虐兒，並踴躍認購每組義賣價428元的「家扶貓爪抓旅行套組」。

北台南家扶中心主任莊淑惠指出，家扶基金會從2013年開始推動，希望政府單位將4月28日定為兒童保護日，希望民眾能「4」適時關懷、「2」兒童保護、「8」愛的抱抱，共同守護受虐兒，家扶基金會也將4到6月定為兒童保護季，加強相關護兒宣導。

北台南家扶扶幼主委鄭女勤表示，根據衛福部統計資料顯示，每年平均有20名的兒少不幸遭父母、主要照顧者等家庭成員施虐致死，這也突顯出「預防重於治療」、「通報重於爆料」的重要性，且一旦兒虐事件發生，需提供的就醫、就學、就養和法律、安置、親職教育及追蹤輔導等林林總總的服務工作，平均每個兒虐案1年就要投入近16萬元經費。

北台南家扶請來自菲律賓、越南、印尼、香港的新住民家長，用母語介紹「快樂親子五步驟」，包括「不（要生氣）、閉（上眼睛深呼吸）、打（電話給家扶）、小（孩抱抱）、孩（要大笑）」，協助家長舒緩激動情緒，避免因衝動行為而發生憾事。

另外為籌措兒童保護經費，家扶也推出「貓爪抓旅行套組」義賣，每組義賣價428元，還加贈1張「聚 北海道昆布鍋」套餐買1送1卷，有意願義購者可電洽06-6324560 聯絡，或劃撥北台南家扶帳戶00356321（請註明義購貓爪抓旅行組）。

(中時 )